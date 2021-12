FC Porto vence Sporting na primeira mão da Taça Intercontinental

A jogar em casa, o FC porto adiantou-se com golos de Ezequiel Mena e Reinaldo Garcia, mas o Sporting empatou antes do intervalo, com tentos de Romero e Toni Perez.

Na segunda parte, os `dragões` voltaram à vantagem, por Gonçalo Alves, Carlo di Benedetto e Telmo Pinto, com Romero a reduzir para os `leões`, antes de Gonçalo Alves fixar o resultado final.

O jogo da segunda mão da Taça Intercontinental está agendado para domingo, pelas 18:00, no pavilhão João Rocha, em Lisboa, decidindo qual das duas equipas vai conquistar pela primeira vez o troféu.