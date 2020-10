Federação de Judo aprova orçamento de 3,9 milhões de euros para o próximo ano

“O orçamento para 2021 foi aprovado com 34 votos a favor e sete abstenções [dos delegados em assembleia]”, disse à agência Lusa o presidente da FPJ, justificando as parcelas do orçamento a rondar os quatro ME.



Um pouco de mais de metade deste orçamento terá como destino a organização dos Europeus de 2021, na Altice Arena entre 30 de abril e 02 de maio, estando a restante fatia, de 1,9 ME destinada às atividades da federação.



“Destina-se às atividades fora do projeto olímpico, a vencimentos, a formação, à arbitragem, à orgânica de funcionamento”, explicou Jorge Fernandes, parcelando a entrada das verbas com a participação do Estado, e das autarquias e Comité Olímpico.



Na AG de hoje, Jorge Fernandes apelou a que as associações, embora reconheça que algumas já o fazem, isentem os judocas de taxas e apoiem os clubes, justificando que as mesmas não tiveram cortes da parte da Federação.



O exercício e relatório de contas de 2020 da FPJ será levado a Assembleia apenas em março, com discussão e votação.



Na reunião magna de hoje foi oficializada também a passagem da sede da FPJ para Odivelas.