Federação de Natação vai reavaliar datas dos Mundiais de 2021

“A FINA vai consultar os organizadores dos Mundiais de 2021, em Fukuoka, para analisar a revisão das datas propostas para os campeonatos. A FINA vai também consultar parceiros como os atletas, treinadores, federações nacionais, televisões e patrocinadores para definir a solução mais apropriada”, lê-se no comunicado do organismo.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão realizar-se entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021, anunciou hoje o COI, menos de uma semana depois de ter concluído, conjuntamente com o Governo japonês, remarcar as competições “para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021”, devido à pandemia de covid-19.



“Face à necessidade sem precedentes de reagendar os Jogos Olímpicos, os nossos amigos do Comité Olímpico Internacional e de Tóquio2020 reagiram com grande rapidez e profissionalismo. Saber já as datas é muito útil para as federações e para os atletas de todo o mundo”, sublinhou a FINA, no mesmo comunicado.



A decisão de adiar os Jogos Olímpicos foi tomada “para salvaguardar a saúde dos atletas, de toda a gente envolvida nos Jogos Olímpicos e da comunidade internacional”.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 140 mortes e 6.408 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.