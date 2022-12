Federação de taekwondo pronta a organizar provas oficiais

“Acredito que em fevereiro ou março conseguiremos organizar uma prova sob a égide da federação, com atribuição de títulos nacionais”, disse Nuno Semedo, presidente da PORTKD à agência Lusa, lembrando que, desde 2017, o organismo organiza competições para “todos os praticantes da modalidade”.Com a atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva, que terá agora de ser publicado em Diário de República, a PORTKD passa a deter os poderes públicos para dirigir, regulamentar e enquadrar esta modalidade olímpica em regime de exclusividade.A PORTKD, criada em 2017, “depois de um conjunto de escolas terem assinado a declaração de Lisboa, por considerarem que o único caminho seria encontrar um novo projeto e fazer o chamado ‘caminho das pedras’”, substituirá assim a Federação Portuguesa de Taekwondo (FPT), que tutelava a modalidade.”, explicou Nuno Semedo, cujo mandato como presidente termina em 2024.A PORTKD precisa agora de ser reconhecida como legítima representante nacional junto da World Taekwondo (WT), organismo de cúpula da modalidade, processo que Nuno Semedo espera “seja célere”.O dirigente disse que a “relação com o COP foi sempre fantástica, honesta”, acrescentando: “Tiveram sempre uma posição muito reta connosco, explicaram-nos desde o início qual era o seu papel, e nós sempre dissemos que, mesmo sabendo que éramos associados, queríamos mostrar o caminho que estávamos a fazer”.A atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva da PORTKD foi aprovada na terça-feira, na reunião do Conselho Nacional do Desporto (CND), que decorreu em Lisboa.A PORTKD "passa a deter os poderes públicos para dirigir, regulamentar e enquadrar esta modalidade olímpica em regime de exclusividade", refere a nota divulgada pelo CND após a reunião.Na reunião, presidida pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, foi atribuído o mesmo estatuto à Federação Promotora de Escalada de Competição.