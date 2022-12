Federação Internacional de Natação passa a World Aquatics

A atual designação, com o acrónimo de FINA, existe desde a sua criação, em 1908, e a mudança de nome pretende que o mesmo abranja todas as modalidades sob a sua tutela.A explicação foi dada pelo presidente do organismo, Husain Al-Musallam, justificando a decisão para que tenha todas as suas disciplinas “debaixo de uma única marca”.”, explicou.Os membros da FINA também votaram para a criação de uma Unidade de Integridade Aquática Independente, que deverá entrar em vigor em 1 de janeiro.A mudança de nome da FINA é semelhante ao que aconteceu com o atletismo, quando a modalidade decidiu em junho de 2019 mudar a sua designação de Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) para World Athletics.