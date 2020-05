Federação Internacional de Ténis de Mesa prolonga suspensão da atividade

O Comité Executivo da ITTF, que tem efetuado sucessivas comunicações de adiamento do início das provas, espera agora poder retomar a atividade desportiva em agosto, mas optou pelo cancelamento definitivo do circuito de veteranos.



A ITTF continua a monitorizar a situação de exceção provocada pela pandemia e tomará em junho uma decisão final sobre a realização do Mundial de equipas, que deveria ter-se disputado entre 22 a 29 de março, em Busan, na Coreia do Sul, mas foi adiado para o período entre 27 de setembro e 04 de outubro.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 235 mil mortos e infetou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 1.007 pessoas das 25.351 confirmadas como infetadas, e há 1.647 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.