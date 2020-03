Federação Internacional de Ténis de Mesa suspende toda a atividade

"A suspensão tem efeitos a partir de 16 de março e diz respeito a todos os eventos sancionados pela ITTF, atividades de desenvolvimento e da fundação até ao final de abril", indica, em comunicado.



O Comité Executivo da ITTF vai reunir-se na segunda-feira para discutir a situação e definir o que acontecerá com a prova em Hong Kong, do WorldTour, e o Open da China, tendo recomendado às associações continentais que sigam a decisão, algo já feito pelo organismo europeu.



A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) anunciou também hoje a suspensão de todas as competições até 31 de março, "altura em que será feita uma reavaliação da decisão".



A ITTF já tinha suspendido o Open da Polónia, em Gliwice, que contaria com a participação dos portugueses Diogo Carvalho e Jieni Shao, e deveria terminar no domingo.



O Open de Omã, em Mascate, pelo contrário, segue em frente e decorre até domingo, com os praticantes lusos João Geraldo, Marcos Freitas e Tiago Apolónia em competição.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.100 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.