Federer bate Djokovic e junta-se a Thiem e Tsitsipas nas "meias" das ATP Finals

O duelo era decisivo para ambos, uma vez que quem vencesse assegurava lugar entre os quatro melhores, com o helvético, terceiro do ‘ranking’ mundial, a mostrar confiança desde início e a fazer o ‘break’, por duas vezes, a Djokovic (segundo) no primeiro parcial.



Quando se esperava uma reação do sérvio, foi Federer, novamente, a impor-se e a superiorizar-se com nova quebra de serviço, numa altura em que ‘Djoko’ servia para fazer o 3-3, ficando bem encaminhado para a vitória no desafio, que durou uma hora e 14 minutos, culminada com mais um ‘break’.



No final do encontro, Roger Federer classificou de “mágica” a sua vitória em Londres: “Um grande ambiente, um grande oponente aqui em Londres, definitivamente especial. Foi uma noite em que desfrutei desde o início”.



Com este desaire, caíram por terra as possibilidades de Djokovic terminar o ano na liderança da hierarquia ATP, que vai continuar entregue ao rival Rafael Nadal, independentemente do que fizer frente ao grego Tsitsipas na sexta-feira.



Ainda assim, mesmo que o tenista maiorquino ultrapasse o helénico, vai precisar que o russo Daniil Medvedev derrote o alemão Alexander Zverev.



Ainda no dia de hoje, Dominic Thiem, que já tinha o apuramento assegurado, terminou o seu último encontro no grupo Bjorn Borg com um desaire, por 7-6 (7-3) e 6-3, diante do já eliminado Matteo Berrettini.