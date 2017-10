Federer campeão pela oitava vez do torneio de Basileia

29 Out, 2017, 17:29 | Outras Modalidades

'Rei' incontestável do torneio suíço, onde começou como apanha-bolas, Federer, que no ano passado falhou a presença em Basileia devido a uma 'licença sabática', ampliou a sua lenda ao somar o seu oitavo cetro em 13 finais, com um triunfo por 6-7 (5-7), 6-4 e 6-3, em duas horas e 32 minutos.



O número dois mundial esteve em apuros no início do terceiro 'set', quando ficou um 'break' abaixo, mas quebrou de imediato do serviço do gigante argentino para igualar o marcador. No quarto jogo do parcial decisivo, o jogador da casa conquistou novo 'break-point' para embalar para o seu sétimo título do ano e 95.º da carreira.



Ao 'vingar-se' de 'Delpo', o número 19 mundial que o derrotou nos quartos de final do Open dos Estados Unidos, Federer relançou-se também na luta pelo número um mundial, que atualmente pertence ao seu eterno arquirrival, o espanhol Rafael Nadal.



O suíço de 36 anos ampliou também o seu balanço frente a Del Potro, somando 18 vitórias, seis das quais consecutivas, em 24 encontros.