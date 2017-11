Federer conclui fase de grupos das ATP Finals invicto

Lusa 16 Nov, 2017, 16:53 | Outras Modalidades

Já apurado para a sua 14.ª meia-final em 15 participações na competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada, o número dois mundial encarou o último encontro do seu grupo de forma mais relaxada e viu-se em apuros, mas conseguiu sair deles com um triunfo por 6-7 (5-7), 6-4 e 6-1, em uma hora e 55 minutos.



"Foi um encontro difícil. Tive muitas oportunidades no primeiro 'set', mas o Marin serviu bem. Vi-me em apuros, ao estar a perder por um 'set' e na iminência de ficar um 'break' abaixo, e estou feliz por ter encontrado uma saída. No final, joguei muito bem", analisou o suíço.



Sem nada a perder, Cilic, que já sabia que hoje seria o seu último dia na O2 Arena de Londres, demonstrou que despedir-se das ATP Finals com um triunfo era uma questão de honra, defendendo-se afincadamente dos 'break-points' que enfrentou no primeiro 'set'.



Depois de anular quatro 'breaks', o gigante croata esteve irrepreensível no seu serviço para levar de vencida o 'tie-break' por 7-5. O quinto jogador mundial salvou-se novamente de apuros no segundo jogo do segundo parcial e esteve mesmo perto de quebrar o serviço a Federer no jogo seguinte, mas acabaria por ver a sua resistência claudicar quando servia para igualar a cinco.



O número dois mundial, e mais cotado dos jogadores em prova após a desistência do espanhol Rafael Nadal, embalou então para uma vitória fácil no terceiro 'set, por 6-1.



"Como já estava qualificado, disse-me para tentar relaxar. Já temos tanta pressão durante toda a temporada, nos outros torneios estamos sempre obrigados a ganhar, que aqui quis jogar mais descontraidamente", revelou no final do encontro, que foi também uma reedição da final de Wimbledon deste ano.



Vencedor do Open da Austrália e de Wimbledon, além dos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Xangai e dos torneios de Halle e Basileia, Federer é o grande favorito ao triunfo nas ATP Finals, depois de ter completado a fase de grupos invicto pela décima vez na sua carreira.



Nas meias-finais, o recordista de títulos do 'Grand Slam' (19) vai enfrentar o austríaco Dominic Thiem ou o belga David Goffin, que vão discutir entre si quem acompanha o búlgaro Grigor Dimitrov nos apurados do Grupo Pete Sampras.



O suíço está à procura de acrescentar outro título ao seu recorde de triunfos na competição popularmente conhecida como Masters. Federer tem seis troféus, tendo conquistado dois em Houston, dois em Xangai e dois em Londres.