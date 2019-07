Federer consegue reviravolta e apura-se para a segunda ronda

Lusa Comentários 02 Jul, 2019, 17:30 / atualizado em 02 Jul, 2019, 17:30 | Outras Modalidades

Em busca do nono título no terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, Federer, terceiro do 'ranking' mundial, bateu Harris, 86.º, por 3-6, 6-1, 6-2 e 6-2, em uma hora e 50 minutos.





Na próxima ronda do torneio de relva londrino, o suíço vai encontrar o britânico Jay Clarke ou o norte-americano Noah Rubin.







Wimbledon: Muguruza, campeã em 2017, eliminada na estreia





A tenista espanhola Garbine Muguruza, campeã de Wimbledon em 2017, foi eliminada na estreia na edição de 2019, perdendo com a brasileira Beatriz Haddad Maia na primeira ronda do terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada.



Atual 27.ª do 'ranking' mundial, Muguruza, que também venceu em Roland Garros em 2016, perdeu com a brasileira, 121.ª, por 6-4, 6-4, em uma hora e 30 minutos.



Pela segunda vez na segunda ronda do 'major' londrino, Beatriz Haddad Maia vai agora jogar com a britânica Harriet Dart.