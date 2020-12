Federer falha o Open da Austrália pela primeira vez

Federer, que completa 40 anos no próximo dia 8 de agosto, está ausente dos "courts" desde fevereiro, mas tinha retomado os treinos recentemente e fazia parte da lista dos inscritos para o primeiro "Grand Slam" do ano, que arranca em 8 de fevereiro.



“Roger (Federer) não teve o tempo suficiente para se preparar para uma prova como um ‘Grand Slam’ e está muito triste por não poder vir a Melbourne em 2021”, afirmou o patrão do torneio, Craig Tiley, acrescentando: “Esperamos vê-lo em 2022”.



O helvético soma 20 títulos do "Grand Slam" – tal como o espanhol Rafael Nadal, que o igualou em 2020, com o triunfo 13 em Roland Garros -, e ganhou por seis vezes na Austrália, em 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018.



Desde que se tornou profissional, em 1999, será a primeira vez que Federer vai falhar o Open da Austrália, no qual soma 102 vitórias e 15 derrotas.