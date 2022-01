Federer felicita Nadal pela conquista do Open da Austrália

"Para o meu amigo e grande rival Rafael Nadal, os meus sentidos parabéns por se ter tornado o primeiro homem a vencer 21 títulos individuais em torneios do 'Grand Slam'", lê-se numa publicação nas redes sociais do suíço.



Federer, a recuperar de uma operação ao joelho, lembrou que "há poucos meses" brincava com Nadal por os dois estarem a usar muletas, numa altura em que o espanhol também recuperava de uma intervenção cirúrgica.



"Incrível. Nunca subestimem um grande campeão. A tua incrível ética de trabalho, dedicação e espírito de luta são uma inspiração para mim e para inúmeros outros à volta do mundo", escreveu.



Federer, que, tal como o sérvio Novak Djokovic, tem 20 títulos em 'majors', disse estar orgulhoso de ter partilhado esta era com Nadal.



"Honrado de ter tido um papel em levar-te a querer conquistar mais, assim como fizeste comigo nos últimos 18 anos. Tenho a certeza de que terás mais conquistas no futuro, mas agora saboreia esta", disse Federer.



O espanhol Rafael Nadal tornou-se hoje o primeiro tenista masculino a vencer 21 torneios do 'Grand Slam', ao derrotar o russo Daniil Medvedev, num encontro em que esteve a perder por dois 'sets' a zero.



Vencedor em Melbourne em 2009, Nadal, quinto do 'ranking' mundial, somou o seu segundo título na Austrália, ao vencer Medvedev, número dois da hierarquia, por 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 7-5, em cinco horas e 24 minutos.



Com este triunfo na sua 29.ª final do 'Grand Slam', Nadal, de 35 anos, somou o seu 21.º 'major', superando o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic.