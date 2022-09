Federer, um dos melhores tenistas da história, termina carreira após Laver Cup

"A Laver Cup, na próxima semana, em Londres, será o meu último torneio no circuito ATP", informou Federer, que está afastado dos 'courts' há mais de um ano, devido a lesão, através das redes sociais.

A participação na Laver Cup, que se vai realizar em Londres, entre 23 e 25 de setembro, marcará o fim da carreira do tenista suíço, que não compete desde o torneio de Wimbledon de 2021, devido a várias operações ao joelho direito.





O jogador, natural de Basileia, disputou o último encontro em 07 de julho de 2021, frente ao polaco Hubert Hurkacz, nos quartos de final do torneio de Wimbledon, tendo perdido por 6-3, 7-6 (7-4) e 6-0, pouco antes de se submeter a nova operação, para reparar danos no menisco e cartilagem do joelho.Federer é, precisamente, o recordista de títulos no torneio britânico, com oito troféus (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), tendo ainda perdido quatro finais (2008, 2014, 2015, 2019), aos quais juntou seis cetros no Open da Austrália (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), cinco no US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) e um em Roland Garros (2009)."Foi-me concedido um talento especial para jogar ténis e fi-lo a um nível que nunca teria imaginado, por muito mais tempo do que julguei possível. (...) Os últimos 24 anos no circuito foram uma aventura incrível", assinalou.O tenista helvético despede-se com 20 títulos do Grand Slam conquistados, menos um do que o sérvio Novak Djokovic e menos dois relativamente ao recordista de 'majors', o espanhol Rafael Nadal, com os quais protagonizou uma das maiores rivalidades na história da modalidade."Tive a sorte de disputar tantos jogos épicos, que nunca esquecerei. (...) Sinto-me extremamente grato. Puxámos uns pelos outros e, juntos, elevámos o ténis a novos patamares", observou.Profissional desde 1998, Federer venceu 103 torneios no circuito masculino, sendo apenas superado pelo norte-americano Jimmy Connors (109), entre os quais seis Masters, tendo ainda uma medalha de ouro olímpica, em pares, em Pequim2008, e uma de prata, individual, em Londres2012."O sucesso trouxe-me confiança e pôs-me no caminho da mais fantástica jornada, que me conduziu a este dia. (...) Finalmente, ao ténis: amo-te e nunca te abandonarei", disse Federer, que detém o recorde de semanas consecutivas na liderança do ranking mundial, com 237, apesar de o máximo absoluto pertencer a Djokovic, com 373.