Feira prepara piscina e pista de atletismo olímpicas

O presidente daquele município do distrito de Aveiro explicou que o objetivo é dar resposta ao crescimento demográfico dessas duas localidades, que são das que registam maior crescimento em todo o concelho e se encontram 10 a 20 de distância dos equipamentos congéneres mais próximos, satisfazendo também a forte procura desportiva.", explicou Emídio Sousa.A freguesia de Canedo é encarada, aliás, como "um novo polo de crescimento do concelho da Feira e tem um potencial de evolução muito grande ao longo dos próximos anos", mas "a verdade é que atualmente está um bocado carente deste tipo de equipamentos", disse.Já no que se refere à pista de atletismo, o autarca social-democrata admite que existem estruturas semelhantes nas freguesias de Lourosa, Caldas de São Jorge e até mesmo em Sanfins, mas reconhece que nenhuma delas cumpre as dimensões e demais requisitos para poder acolher competições oficiais.", referiu o presidente da câmara.O objetivo do autarca é garantir que a nova pista "não vai ser usada para jogar futebol e será utilizada só mesmo para modalidades de atletismo".Tanto a piscina como a pista irão funcionar sob gestão municipal, sendo que a estratégia da Câmara passa por "continuar a alargar a prática desportiva ao maior número de pessoas", na consciência de que "isso é absolutamente fundamental para o desenvolvimento dos jovens e para a qualidade de vida das outras gerações" de adultos e seniores.Em causa estão assim dois investimentos que, em conjunto, deverão envolver cerca de seis milhões de euros, recorrendo "apenas a verbas municipais".