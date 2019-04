Félix da Costa desce ao terceiro lugar no campeonato de Fórmula E

Lusa Comentários 27 Abr, 2019, 19:44 | Outras Modalidades

No circuito des Invalides e numa prova marcada pela chuva, o piloto português, que partiu da 14.ª posição da grelha, terminou a 7,236 segundos do vencedor, que cronometrou 47.50,510 minutos.



Félix da Costa, que arrecadou seis pontos em Paris, soma agora 70 pontos no mundial de pilotos, os mesmos que o brasileiro Lucas Di Grassi (Audi), que hoje foi quarto.



A vitória permitiu ao holandês Robin Frijns (Virgin) assumir a liderança do Mundial, com 81 pontos, mais um do que o alemão André Lotterer (DS), que hoje foi segundo na prova francesa.



António Félix da Costa considerou que resultado positivo: "Hoje sinto que esprememos totalmente o potencial do carro face ao lugar de partida. Novamente a pista estava muito suja na nossa sessão de qualificação e tive de partir de 14.º, apesar disso e mesmo com a chuva a aparecer na corrida conseguimos chegar ao final fora de acidentes, recolhendo alguns pontos importantes para o campeonato".



Em declarações à sua assessoria de imprensa, o piloto português garantiu que vai lutar por um lugar no pódio na próxima corrida, a disputar no Mónaco em 11 de maio.



"Agora vem a corrida do Mónaco, onde quero acreditar que esta desvantagem não será tão evidente e terei hipótese de largar mais à frente na grelha, pois aí sinto que tenho carro e condições para lutar por um pódio. De qualquer forma tudo em aberto, cinco corridas pela frente e quero sem dúvida lutar pelo campeonato até ao final", referiu.