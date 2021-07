Femke Bol alcança quarto melhor tempo de sempre nos 400 metros barreiras

Bol, que melhorou em quase um segundo o seu anterior recorde pessoal, de 53,33, obtido na quinta-feira, em Oslo, impôs-se à norte-americana Shamier Little, segunda, em 52,39, que conseguiu a quinta melhor marca de todos os tempos.



A campeã da Europa dos 400 metros em pista coberta ficou a três centésimos de segundo do recorde da Europa, que está na posse da russa Yulia Pechonkina, que correu a distância em 52,34 em 2003, uma marca que foi recorde do mundo até 2019.



Na passada segunda-feira, a norte-americana Sydney McLaughlin, de 21 anos, tornou-se na primeira mulher a baixar dos 52 segundos, em Eugene, no Oregon, nos Estados Unidos, ao fixar o recorde do mundo em 51,90 segundos.



McLaughlin retirou 26 centésimos ao anterior recorde, fixado em 52,16, que pertencia à compatriota Dalilah Muhammad, que foi segunda na prova, integrada na qualificação olímpica dos atletas dos Estados Unidos.



Na quinta-feira, em Oslo, o norueguês Karsten Warholm, de 25 anos, estabeleceu em 46,70 o novo recorde do mundo masculino nos 400 metros barreiras.