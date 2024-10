Fernanda Ribeiro e Martínez ganham Prémios Empresariais do Desporto

Numa gala organizada pela Fundação do Desporto e a fundação espanhola “Patrocina un Deportista”, que se realizou numa unidade hoteleira de Lisboa, a campeã olímpica dos 10.000 metros em Atlanta1996, Fernanda Ribeiro, recebeu o Prémio Carreira.



“É uma honra muito grande receber um Prémio Carreira. É sinal que fiz algo pelo meu país. Tenho muita saudade. É uma enorme honra receber este prémio a seguir a um grande atleta como o Carlos Lopes”, afirmou a campeã olímpica, mundial e europeia.



O espanhol Roberto Martínez foi distinguido com o Prémio Ibérico, através do papel e da ação na aproximação e no desenvolvimento das relações entre Portugal e Espanha.



“Desde que cheguei a Portugal que me sinto em casa. Portugal tem uma cultura muito próxima daquela em que cresci. É muito especial sentir-me em casa fora de casa. É um reconhecimento extensivo à Federação Portuguesa de Futebol, que tem realizado um grande trabalho para construir uma parceria ibérica com a federação espanhola para organizar, juntamente com Marrocos, o Mundial2030. É um bom exemplo de como os dois países podem criar memórias especiais que marcarão as gerações futuras”, frisou.



Por outro lado, Gabriel Albuquerque, de apenas 18 anos e que alcançou o quinto lugar nos Jogos Olímpicos Paris2024, o melhor resultado português de sempre nos trampolins, recebeu o Prémio Jovem Talento Desportivo e espera ser inspiração e motivação para os jovens.



“É uma honra estar a receber este prémio e ser um exemplo para todos os jovens que se esforçam para cumprir os seus objetivos no desporto. Espero que olhem para mim como uma inspiração e que eu sirva de motivação para continuarem a seguir os seus sonhos, quer tenham 18 ou 80 anos”, afirmou o ginasta de trampolins.



O Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, efetuou o discurso de encerramento da gala, no qual assegurou a realização de uma conversa com todos os 26 parceiros comerciais da Fundação do Desporto, para avaliar a possibilidade de aumentar apoios.



“O desporto é uma prioridade deste Governo. Naturalmente que queríamos fazer tudo em 100 dias. Sabemos que é difícil, mas vamos conseguir realizar, juntos, um conjunto de compromissos. Estão quatro objetivos nacionais definidos e temos um plano que o vai acompanhar, que considera uma visão a três ciclos olímpicos e paralímpicos, com um plano de ação a quatro anos. Queremos mais e melhor desporto para todos. Todos têm um papel essencial neste desígnio de melhorar o país através do desporto”, disse.



Os Prémios Empresariais do Desporto têm como objetivo destacar pessoas, empresas e instituições que apoiam o desporto em Portugal, tal como distinguir, anualmente, personalidades portuguesas que se destaquem, em diversas competições desportivas.