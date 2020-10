Fernanda Ribeiro mandatária de Jorge Vieira às eleições na Federação de Atletismo

“Aceitei porque acredito que se deve dar continuidade ao trabalho desenvolvido. Sinto que a modalidade se revê nos resultados desportivos e organizacionais alcançados e acredito que podemos fazer mais e melhor pelo nosso atletismo”, justificou Fernanda Ribeiro.



A campeã olímpica dos 10.000 metros em Atlanta1996 fez parte dos órgãos sociais da federação no mandato 2013-2016 e agora pretende a reeleição de Jorge Vieira para o período 2021-2024.



“Acredito também que, no quadriénio que se vai iniciar e, face a tudo o que tem sido feito até aqui, a dinâmica da modalidade continuará a evoluir, mesmo sabendo que será um mandato muito exigente devido ao atual contexto de pandemia”, complementou.



Fernanda Ribeiro entende que Jorge Vieira “já deu provas de conseguir governar a modalidade em tempos muito difíceis”.



A ex-atleta, agora com 51 anos, quer ainda ver “os resultados dos projetos estruturantes iniciados recentemente”, destacando a seleção a competir na Super Liga do Campeonato da Europa das Nações e o The Daily Mile, a decorrer nas escolas.



Fernanda Ribeiro foi ainda campeã do Mundo dos 10.000 em 1995, um ano após ser a rainha da Europa na mesma distância.



As eleições estão marcadas para 31 de outubro.