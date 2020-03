Fernando Alonso doa 300 mil máscaras e outro material de proteção

A doação foi feita na condição de embaixador da UNICEF e comunicada através da rede social Twitter.



"Obrigado por estares sempre do lado de quem mais precisa. A tua solidariedade e empatia emocionam-nos", pode ler-se numa mensagem de agradecimento da UNICEF Espanha.



O campeão do mundo de 'F1' em 2005 e 2006, agora com 38 anos, agradeceu, também no Twitter, o "trabalho incansável neste momento delicado" e pediu mais donativos para apoiar aquela agência da ONU destinada a apoiar crianças necessitadas.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 38 mil morreram.



Dos casos de infeção, pelo menos 163 mil são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes e 7.443 casos de infeção confirmados.