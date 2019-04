Fernando Gomes felicita Sporting por `trajeto espetacular` até final da `champions` de futsal

Lusa Comentários 26 Abr, 2019, 17:12 | Outras Modalidades

"Numa equipa recheada de garra e de talento, este feito é um motivo de enorme orgulho para o futsal português e também um sinal do indiscutível mérito e do árduo trabalho realizado, ao longo de vários anos, por atletas, treinadores, 'staff' e dirigentes do Sporting", pode ler-se na mensagem do presidente da FPF, na qual também estende o elogio ao Benfica pelo percurso na mesma prova.



No mesmo texto, depois de aludir ao trajeto dos 'leões' na competição máxima do futsal europeu, deixando pelo caminho o Lidsemash, da Bielorrússia, o Feniks, do Kosovo, o Sybiryac, da Rússia, o Vrijeme Makarska, da Croácia, Fernando Gomes expressou os seus votos de que "todos os portugueses possam celebrar uma grande vitória este domingo e um grande êxito no panorama do futsal mundial".



O Sorting venceu hoje o bicampeão europeu, os espanhóis do Inter Movistar, por 5-3, com os quais tinha perdido as duas últimas finais, e garantiu a presença na terceira final consecutiva da Liga dos Campeões, na qual vai defrontar o Kairat Almaty, do Cazaquistão, ou FC Barcelona, de Espanha, que disputam a outra meia-final.