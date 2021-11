Fernando Gomes propõe último jogo e tornar Ricardinho "embaixador vitalício"

Em discurso na Cidade do Futebol, em Oeiras, depois do anúncio oficial efetuado por Ricardinho, Fernando Gomes dirigiu-se ao internacional luso com as duas propostas, revelando sentir "um misto de sensações" com a decisão, que entende e respeita.

"Que te tornemos, a partir de hoje, embaixador vitalício da nossa seleção, e que nos permitas fazer a tua última internacionalização em solo português, num pavilhão cheio e num jogo especial em que os portugueses te tributem como mereces. Sei que hoje sais da nossa quadra, mas sabemos que nunca sairás da seleção de Portugal", afirmou.

O internacional português Ricardinho anunciou hoje o fim de uma carreira de 18 anos na seleção de futsal, um mês após ter-se sagrado campeão mundial pela primeira vez, título que juntou ao Europeu conquistado em 2018.

"São dois pedidos muito fáceis de aceitar. Será mais uma oportunidade de realizar o único sonho que ainda não realizei na seleção, o de entrar num jogo com os meus dois filhos. Trabalhei sempre para ser uma referência na modalidade e uma influência para os mais jovens", disse.

Fernando Gomes expressou que, sem Ricardinho na quadra, "nenhuma equipa fica mais forte", mas manifestou crença no aparecimento de novos talentos que "podem atingir o topo", lamentando, contudo, que ainda não exista, na Cidade do Futebol, um pavilhão para as seleções de futsal, para cuja existência o ala, de 36 anos, tanto lutou.

Por seu turno, o selecionador Jorge Braz lembrou os 11 anos a "aturar" o `mágico`, que se tornaram num "desafio e privilégio", assentes numa "aprendizagem conjunta e de momentos fantásticos, bons e menos bons, mas sempre na procura da excelência".

"Foi muito graças à exigência que colocaste em ti próprio, que contagiou sempre toda a gente que te rodeia. Por isso, foi possível `tocar o céu` e estar no topo dos topos", atirou, sublinhando que o legado de Ricardinho "é o maior exemplo que pode existir".

Ricardinho, de 36 anos, o único praticante eleito por seis vezes melhor jogador de futsal do mundo (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), pelo portal Futsal Planet, contabilizou 187 jogos e 141 golos na equipa das `quinas`, pela qual se estreou em junho de 2003, numa vitória sobre Andorra (8-4), em Tavira.

Natural de Gondomar, o ala despontou no Benfica e cumpre a quarta experiência fora de Portugal, ao serviço do campeão francês ACCS Paris, após também já ter competido no Japão, pelo Nagoya, na Rússia, pelo CSKA Moscovo, e em Espanha, pelo Inter Movistar.

Ricardinho venceu mais de 30 troféus coletivos, incluindo três edições da UEFA Futsal Cup, uma nas `águias` e duas nos madrilenos, e recebeu múltiplas distinções individuais, como as de melhor jogador nos Europeus de 2007 e 2018 e no Mundial de 2021.

