Fernando Pimenta chega a Portugal orgulhoso

“É muito desgastante quer em termos físicos, quer em termos psicológicos, porque temos que gerir vários dias de competição, vários dias de stress e alguma pressão. Principalmente no Mundial de velocidade, onde estava em discussão o apuramento olímpico e, como é óbvio, não queria falhar. E conseguimos com o título mundial. Foi a cereja no topo de bolo”, começou por explicar Fernando Pimenta à chegada ao aeroporto.



À sua espera estavam dezenas de apoiantes que não perderam a oportunidade para tirar uma fotografia ou abraçar o atleta português, que nos Mundiais de velocidade tinha conquistado o ouro em K1 5000 metros, a prata nos 1000 metros e o bronze nos 500.



“Depois foi recuperar o melhor possível para o outro campeonato do mundo que foi durante a semana seguinte. Em que conseguimos revalidar os dois títulos mundiais conquistados o ano passado. Fico extremamente contente. Era algo que eu ambicionava. No ano passado estive muito perto de conseguir estes feitos, na prova dos 1000 metros perdi para o meu adversário húngaro por umas milésimas. Este ano consegui vencer e consegui fazer algo inédito na canoagem mundial”, lembrou ainda.



Em relação ao que mudou em relação aos outros anos, Fernando Pimenta não tem dúvidas que a experiência pesou.



“A forma como tenho vindo a trabalhar ajudou muito porque conseguimos pensar e agir de uma forma diferente dos anos iniciais. A experiência é o que tenho vindo a adquirir em todas as competições. E depois a força de vontade, a família estar sempre a apoiar, apesar das ausências, que é aquilo que mais me custa, os patrocinadores, o meu treinador, tudo isso faz dar frutos. E os frutos são estas medalhas que trago hoje ao peito”, mostrou.