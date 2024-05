Fernando Pimenta na final de K1 1.000 depois do ouro no K1 500 da Taça do Mundo

O campeão do mundo desta distância garantiu a única vaga disponível para a regata das medalhas, ao vencer a sua série em 3.45,75 minutos, superando o argentino Agustin Vernice por 36 centésimos de segundo.



Pimenta vai assim lutar pela segunda medalha nesta competição, depois de hoje ter vencido a prova de K1 500 metros, ex-aequo com o polaco Slawomir Witczak, também medalha de ouro, ambos em 1.45,29 minutos, enquanto o argentino Agustín Vernice foi terceiro, a 01,13 segundos.



No domingo, o limiano tem ainda uma terceira opção de pódio, na final direta de K1 5.000 metros, especialidade na qual conquista regularmente medalhas.



Fernando Pimenta é o único português na Taça do Mundo, uma vez que João Ribeiro e Messias Baptista, campeões do Mundo em K2 500 metros, e Teresa Portela, em K1 500, cumprem preparação específica para os Jogos Olímpicos Paris2024.