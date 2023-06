Fernando Pimenta conquista medalha de prata em K1 500 metros nos Jogos Europeus

Pimenta, que largou na pista sete, terminou o seu desempenho em 1.37,358 minutos, atrás apenas do húngaro Adam Varga (1.36,212), com o sérvio Marko Dragosavljevic em terceiro, com 1.37,806.



Fernando Pimenta, duas vezes medalhado olímpico, já tinha quatro medalhas de prata em Jogos Europeus, entre o K1 1.000 e K1 5.000 metros, uma de cada em Baku2015 e Minsk2019.



Esta é a terceira medalha da canoagem em Cracóvia2023, depois do ouro de Messias Baptista em K1 200 metros, distância em que Francisca Laia levou o bronze, também na sexta-feira na pista de Krispinów.



"Muito feliz"



Fernando Pimenta expressou grande felicidade com a conquista de uma “medalha extremamente difícil” e manifestou vontade de aumentar o seu pecúlio em futuras edições dos Jogos Europeus.



“Esta é uma prova extremamente competitiva. Consegui fazer boa gestão emocional e psicológica durante a competição, sobretudo quando o sérvio atacou. Consegui segurar a prata”, afirmou aos jornalistas.



Detentor de 131 medalhas internacionais, cinco delas em Jogos Europeus, o limiano agradeceu ao treinador e à psicóloga pela ajuda numa competição em que esteve também integrado no K4, sem chegar ao pódio, além de ter passado “alguns dias doentes sem conseguir treinar”.



“Mesmo assim, com o tempo que fizemos, e nestas condições climatéricas que não foram perfeitas... É a quinta medalha e continuo a ser o mais medalhado em Jogos Europeus. Ainda tenho capacidades para, se tudo correr bem, estar de volta numa próxima edição”, afirmou, ambicioso.



“Referência e inspiração para Portugal”



O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, teceu os maiores elogios ao canoísta após a prova de hoje: “O Fernando Pimenta está na História do desporto em Portugal como um dos mais medalhados de sempre em Jogos Olímpicos. É uma referência e uma inspiração. Dá sempre o seu melhor e luta por cada segundo da prova. Esteve quase a ganhar a regata devido ao seu espírito competitivo, ambição e vontade”, elogiou o governante.



João Paulo Correia considera que a missão de Portugal nestes Jogos Europeus “está a correr de forma muito positiva”, antevendo que os lusos “ainda vão conquistar mais medalhas”.



“Temos um conjunto vasto de atletas ao mais alto nível do desporto europeu e internacional, em diversas modalidades. É importante falar da diversidade das nossas conquistas e medalhas, pois corresponde à expectativa de um desporto português em crescimento a diversificar o seu crescimento e o desporto português vai dar no futuro muitas alegrias ao nosso povo”, completou.



Portugal soma agora seis medalhas nos Jogos Europeus, designadamente duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.



(Com Lusa)