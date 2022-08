Fernando Pimenta conquista o bronze nos Mundiais em K1 500

O canoísta Fernando Pimenta garantiu a medalha de bronze em nova final nos mundiais.





O português cumpriu a prova em 1.44,06 minutos, a 1,61 segundos do checo Josef Dostal, que bateu o australiano Jean Westhuyzen por 1,12.



Pimenta terá agora a sua "prova de fogo" tentando defender o título mundial conquistado em 2021 na prova dos 1.000 metros.



No domingo, Pimenta tem ainda a final, direta, do K1 5.000 metros e do K2 500 misto, com Teresa Portela, nenhuma das provas integrantes do programa olímpico.



Esta é a segunda medalha para Portugal nos mundiais que decorrem no Canadá, depois do bronze de Norberto Mourão na classe adaptada VL2.