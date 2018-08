Fernando Pimenta lidera seleção de 38 canoístas nos Mundiais de Montemor-o-Velho

Lusa Comentários 13 Ago, 2018, 19:56 / atualizado em 13 Ago, 2018, 19:57 | Outras Modalidades

O tricampeão da Europa de K1 1000 procura um inédito título mundial nesta distância olímpica, depois de já o ter conseguido em K1 5000, que não integra o programa dos Jogos Olímpicos.



Em K1 1000, Pimenta tem o terceiro lugar em 2015 em Milão, Itália, e a medealha de prata em Racice, República Checa, em 2017.



Em Montemor-o-Velho, o canoísta do Benfica vai fazer as duas distâncias, K1 1000 e 5000.



“Portugal estará presente com uma das maiores comitivas de sempre, composta por 38 atletas, 33 na velocidade e cinco na paracanoagem, além de nove elementos entre equipa técnica e médica”, disse à agência Lusa Ricardo Machado, diretor técnico nacional.



O também vice-presidente da federação realça o facto de a seleção integrar “12 canoístas enquadrados no projeto olímpico Tóquio2020, alguns dos quais fazem parte da elite mundial da modalidade e que têm no seu currículo diversas medalhas em campeonatos do mundo, da Europa e Jogos Olímpicos”.



Emanuel Silva, que foi vice-campeão olímpico com Pimenta em Londres2012, em K2 1000, João Ribeiro, David Fernandes, Hélder Silva, Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Francisca Laia são alguns dos atletas de elite – e olímpicos - que vão competir no Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho, palco do evento.



Além destes, Portugal vai competir com uma série de jovens promessas, juniores e sub-23, que vão ter a oportunidade de aferir o seu nível na maior competição do mundo da especialidade.



“Partimos, por isso, para esta competição com muita confiança no trabalho e preparação que fizemos e consequentemente na obtenção de bons resultados. Desejamos que esta competição possa ajudar a afirmar ainda mais a canoagem portuguesa como uma das potências da canoagem mundial, quer em termos desportivos, quer organizativos”, completou.



A equipa vai ser apresentada no CAR de Montemor-o-Velho em 20 de agosto, às 15:00.



Seleção de Portugal:



- 1000 metros:



K1 Fernando Pimenta e Mafalda Germano.



K2 Bruno Moreira/Fábio Cameira e Sara Sotero/Rita Fernandes.



K4 Luís Ferreira/Igor Pinho/João Pereira/Rúben Boas.



C1 Fábio Lopes



C2 Bruno Afonso/Marco Apura.



- 500 metros:



K1 João Ribeiro e Maria Rei.



K2 David Fernandes/Artur Pereira e Teresa Portela/Joana Vasconcelos.



K4 Emanuel Silva/João Ribeiro/Messias Baptista/David Varela e Teresa Portela/Joana Vasconcelos/Francisca Laia/ Francisca Carvalho.



C1 Hélder Silva e Ana Rodrigues.



C2 Bruno Afonso/Marco Apura e Márcia Faria/Beatriz Lamas.



- 200 metros:



K1 Hugo Rocha e Márcia Aldeias.



K2 Hugo Figueiras/Kevin Santos e Sara Sotero/Inês Costa.



C1 Hélder Silva e Márcia Faria.



5.000 metros:



K1 Fernando Pimenta e Márcia Aldeias.



C1 Rui Lacerda e Ana Rodrigues.



Paracanoagem



KL1 e VL1 - Floriano Jesus.



KL2 e VL2 – Norberto Mourão.



KL3 – Francisco Cruz.



KL2 – Hugo Costa.



KL3 e VL3 – Abraão Vieira.