Fernando Pimenta na final de K1 1000

25 Ago, 2018

Com três vagas em disputa, o tricampeão da Europa venceu a sua semifinal, em 3.32,986 minutos, impondo-se aos medalhados com prata e bronze nos Europeus, o húngaro Bálint Kopász e o alemão Max Rendschmidt, por meio segundo e 1,030, respetivamente.







Pimenta garante que vai dar "tudo por tudo" para se sagrar pela primeira vez campeão do mundo de K1 1,000: "A estratégia é definida com o meu treinador (Hélio Lucas). Sabemos o que valem os adversários, alguns treinaram connosco o ano todo. Agora é tempo para descansar o melhor possível, recuperar e dar tudo por tudo na final", disse, após vencer a sua semifinal.



"Foi uma boa semifinal. Vínhamos os três medalhados dos Europeus. Havia o francês, já com pódios nos Mundiais, o búlgaro, que tinha sido vice-campeão do mundo, e o esloveno, com medalhas em Taças do Mundo. Éramos seis/sete atletas para três lugares. Sabia que ia ser exigente, mas assim é que dá gosto. Tinha dito ao meu treinador que me tinha saído a fava com a meia-final mais puxada", contou.



Com pouco mais de duas horas de descanso para a final, Pimenta assume que "vai ser muito duro" para todos: "Estou ciente de que posso estar na luta pelas medalhas. Há atletas que se estão a poupar um bocado, mas já os conheço bem".



Pimenta assumiu a importância de competir numa pista central, a cinco, para melhor poder controlar os adversários.



O atleta de Ponte de Lima disse ainda que dormiu sereno e acordou bem-disposto, realçando também a importância de ter por perto família e amigos, com quem deseja partilhar o sonho que persegue, depois de ter conquistado o bronze em 2015 e a prata em 2017.



"Faltam 1.000 metros para acabar a época. Penso depois nos 5.000 (defende o título domingo). Primeiro a final dos 1.000. Vou dar tudo por tudo e tentar chegar nos primeiros lugares e, se possível, ser o mais rápido a tentar concluir a prova", finalizou.







No domingo, Fernando Pimenta defende o ouro em K1 5.000, distância não olímpica.







(com Lusa)