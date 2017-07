Fernando Pimenta na final dos europeus de canoagem

Mário Aleixo - RTP 14 Jul, 2017, 09:12 / atualizado em 14 Jul, 2017, 09:12 | Outras Modalidades

Fernando Pimenta é o primeiro finalista português nos Europeus de canoagem de Plovdiv, Bulgária, garantindo esta sexta feira a única vaga direta para a final em K1 1000, numa prova em que competiu com o campeão e o bronze no Rio2016.



Sempre na liderança da competição, o limiano concluiu o seu desempenho em 3.26,160 minutos, batendo o bielorrusso Ale Yurenia, seu grande rival nas camadas jovens, por 2,428 segundos, e o russo Roman Anoshkin, bronze nos Jogos, por 3.120.



O campeão olímpico, o espanhol Marcus Walz, veio em ritmo mais sereno e foi apenas quinto, a 3.568, indo, por isso, disputar a semifinal.



Campeão da Europa dos 1000 e 5000, Fernando Pimenta tem às 11h25 (horas de Lisboa) as eliminatórias do K1 500, sendo que os três primeiros apuram para a final.



Portugal compete hoje com 11 canoístas distribuídos por 10 provas.