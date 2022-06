Ferreira do Zêzere garantiu inédita subida e agora quer ser uma referência no futsal

“[Foi] uma época extraordinariamente longa, uma segunda divisão historicamente competitiva. Tivemos uma época muito difícil a todos os níveis, escondemos fraquezas, tentámos sempre mostrar as forças e foi o que nos fez chegar a esta altura nesta posição”, começou por analisar o técnico Rogério Serrador.



O Ferreira do Zêzere goleou no sábado na visita ao reduto da Burinhosa, por 1-5, na 21.ª jornada da II divisão portuguesa de futsal, e garantiu, pela primeira vez na sua história e na do distrito de Santarém, a subida ao principal escalão da modalidade.



Os ferreirenses entraram para a penúltima jornada da fase de subida a depender apenas de si próprios para carimbar a promoção – contabilizavam mais quatro pontos do que o perseguidor Belenenses, que perdeu na visita ao campeão Caxinas, por 5-2 – e não facilitaram, tendo assegurado a segunda posição e acompanhado o Caxinas no leque de promovidos.



Em declarações à Lusa, o treinador, que também sobe pela primeira vez na sua carreira ao escalão máximo, revelou-se feliz pelo feito de um clube que considera “único”.



“Um clube fantástico, uma vila que pode vir a ser uma referência no futsal nacional. É para isso, com certeza, que toda a estrutura do Ferreira do Zêzere vai já começar a trabalhar. Isto não se resumiu a este jogo, a diferença foi só no fim, porque o ambiente vivido foi assim em toda a parte do país. São adeptos únicos. Temos um enorme potencial e com certeza que o clube o vai aproveitar”, reiterou.



Rogério Serrador festejou a subida à Liga Placard a poucos quilómetros de casa, uma vez que o jogo foi disputado na aldeia da Burinhosa, concelho de Alcobaça, que se situa a escassos quilómetros da Nazaré, a sua terra natal.



A nível individual, o treinador enalteceu que este é o “momento mais alto da carreira”, afirmando que o conseguiu “subindo degrau a degrau e sem atropelar ninguém” e notando, também, que tem um simbolismo “ainda maior” por ser no ano em que assinala duas décadas de carreira.



Já o diretor da secção de futsal do clube, um dos impulsionadores do projeto, destacou o “dever cumprido” e evidenciou que o êxito é resultado de um percurso que se iniciou há oito anos.



“Este foi um projeto que começámos do nada, e em oito anos chegámos à elite”, destacou Paulo Nunes, recordando que a “pandemia atrasou”, mas o “sucesso chega sempre quando se trabalha”.



Sobre o facto de ser a primeira equipa do distrito de Santarém a chegar ao escalão principal, o dirigente apela a uma maior aposta dos clubes.



“Este é um exemplo para todos os concelhos, pois há qualidade, assim todos saibam seguir o caminho certo”, defendeu.



Já o presidente do Ferreira do Zêzere destacou a conquista “inédita”.



“Ainda mais numa vila tão pequena. É um orgulho para Ferreira do Zêzere”, salientou Joaquim Henriques.



Com a subida à primeira divisão garantida, e apesar de ainda faltar uma jornada do campeonato, as atenções concentrar-se-ão, a breve prazo, na preparação para a estreia do clube no escalão máximo, na temporada 2022/23.



O pavilhão onde joga a equipa é propriedade da autarquia, porém, Bruno Gomes, presidente da câmara de Ferreira do Zêzere, garantiu que a autarquia “de tudo vai fazer para que não haja constrangimentos”.



“Vamos começar já a trabalhar para fazer algumas melhorias. Iremos fazer de tudo para que no início da próxima época tenhamos tudo pronto para uma grande época de futsal em Ferreira do Zêzere”, notou o autarca, que fez questão de assistir ‘in loco’ ao histórico jogo da subida.



Ainda sobre o feito recentemente alcançado, não escondeu a satisfação.



“É um orgulho muito grande. Um concelho como Ferreira do Zêzere, com oito mil pessoas, ter uma equipa na I divisão portuguesa é excelente”, rematou.