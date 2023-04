Figueira da Foz terá superespecial do Rali de Portugal

O documento, votado hoje por unanimidade em sessão de Câmara extraordinária, prevê que a autarquia suporte um montante de 300 mil euros, que pode ser reduzido de acordo com os patrocínios angariados no concelho, e disponibilize apoio logístico na ordem dos 125 mil euros.O presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes, salientou que o objetivo é reduzir o apoio municipal para 180 mil euros, após deduzir os patrocínios das grandes empresas da Figueira da Foz, que deverão ser conhecidos ainda esta semana.Na reunião, adiantou ainda que o contrato visa apenas a realização da superespecial do Rali de Portugal deste ano, ficando o município figueirense com direito de preferência para os próximos dois anos.“P”, sublinhou o autarca, que pondera nos próximos anos negociar uma partida ou uma chegada à Figueira da Foz.A superespecial vai realizar-se no dia 12 de maio, a partir das 19h00, com partida em frente ao edifício dos Paços do Concelho, efetuando cada piloto um percurso de 2,2 quilómetros, que abrange a zona do Forte da Figueira da Foz e o Parque das Gaivotas.O executivo municipal deliberou ainda que os bilhetes para o público assistir em bancadas, que serão maioritariamente instaladas no Parque das Gaivotas, custam 27 euros, dos quais 90% revertem para a Câmara Municipal e 10% para o ACP.Segundo o vereador Manuel Domingues, as bancadas vão disponibilizar cerca de 4.000 lugares, mas à medida que os bilhetes forem sendo vendidos existe a possibilidade de instalar novas bancadas para aumentar o número de lugares sentados.O município vai ainda candidatar a prova às contrapartidas do jogo, cuja comparticipação pode ir "de 74% a 100% do valor de retorno do contrato".A apresentação da edição deste ano do Rali de Portugal vai decorrer no dia 18 deste mês, em Lisboa, na sede do ACP.