Filipa Godinho é a quarta candidata à Confederação do Desporto de Portugal

Godinho anunciou hoje a candidatura, que será apresentada em 25 de outubro no Forte do Bom Sucesso, em Lisboa, em prol de "tornar o desporto um tema estruturante" e "uma prioridade nacional".



"Colocar o Desporto no centro do debate daquilo que queremos ser como país, sublinhando a sua importância para a construção de uma sociedade mais equilibrada, mais forte, mais saudável, mais diversa e mais inclusiva", pode ler-se na nota.



Daniel Monteiro, ex-presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), João Paulo da Rocha, antigo presidente da Federação de Ginástica de Portugal, e Ricardo José, ex-presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, já apresentaram candidaturas à presidência da CDP.



Doutorada em Ciências do Desporto, é diretora do Estádio Universitário da Universidade de Coimbra e já integra a direção atual da CDP, pertencendo ainda à direção da Organização Europeia Não-Governamental de Desporto, integrando também a Comissão de Educação da Associação Europeia do Desporto Universitário.



Foi diretora desportiva dos Jogos Europeus Universitários Coimbra2018 e presidiu à Federação Académica do Desporto Universitário, tendo chefiado várias missões multidesportivas, entre outros cargos ligados ao desporto e ensino superior.



Carlos Paula Cardoso, de 76 anos, preside à CDP há 21 anos, desde outubro de 2002, quando sucedeu a José Manuel Constantino, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), que se demitiu do cargo para assumir a presidência do Instituto Nacional de Desporto, antecessor do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).



O ato eleitoral vai decorrer dia 13 de novembro na sede da CDP, em Algés, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, entre as 12:30 e as 18:30, naquele que é o único ponto da ordem de trabalhos desta Assembleia-Geral deste organismo congregador de federações desportivas nacionais.