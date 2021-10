Filipa Martins conquista diploma na final all around do Mundial de ginástica

Após ter conseguido o apuramento para a final do all around com o sexto melhor registo, Filipa Martins tornou-se a primeira ginasta portuguesa a alcançar uma final de aparelhos em Mundiais, com a oitava melhor pontuação entre as apuradas para a decisão nas paralelas assimétricas onde registou o movimento que ganhou o seu próprio nome, o “Martins”.



Esta quinta-feira, a ginasta do Acro Clube da Maia participou na final do concurso do all around, com o objetivo de melhorar o melhor resultado de sempre em Mundiais, a 16.ª posição em 2014 na China (Naning).







Filipa Martins, de 25 anos, somou 52.199 pontos, numa competição ganha por Angelina Melnikova, da Federação de Ginástica da Rússia, que obteve 56.362 pontos, impondo-se às norte-americanas Leanne Wong e Kayla di Celo, segunda e terceira classificadas, respetivamente.



A ginasta portuguesa, a mais velha entre as 24 finalistas em competição, disputa no sábado a final de paralelas assimétricas.







Na final desta quinta-feira confirmaram-se as expectativas com a ginasta portuguesa a alcançar o primeiro diploma de sempre, o melhor resultado na ginástica artística feminina e que só não foi ainda melhor porque acabou penalizada num ponto no exercício nas paralelas.



A ginasta portuguesa começou a primeira rotação no salto com o resultado de 13.466.



Ao início sucedeu-se a passagem ao aparelho onde é especialista, as paralelas assimétricas. E tudo começou da melhor forma, com a execução perfeita do “Martins” que mereceu muitas palmas por parte dos espectadores presentes no recinto. No entanto, uma falha numa passagem quase no final do exercício acabou por condicionar e muito a nota da portuguesa, que acabou com 13.000 quando tinha feito na qualificação 14.100, o melhor registo pessoal em Mundiais. No final da segunda rotação, a portuguesa mantinha a oitava posição mas sabendo que o que se seguia iria complicar a tarefa para chegar ao diploma.



Filipa Martins acabou por terminar a final do solo, um aparelho onde esteve condicionada pelos sucessivos problemas num pé. Ainda assim, a portuguesa conseguiu defender-se bem, marcando 12.800 (ligeiramente abaixo dos 12.933 da qualificação) que a deixavam à espera do que poderiam fazer as adversárias mais diretas na luta por um diploma.







A confirmação desse melhor resultado de sempre viria pouco depois, com uma sétima posição.