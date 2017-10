Filipa Martins em 10º no mundial de ginástica artística

Mário Aleixo - RTP 04 Out, 2017, 09:50 | Outras Modalidades

A olímpica, que conseguiu a melhor prestação de uma portuguesa em "all around" num Mundial (16ª), terminou a sua qualificação com um total de 51,565 pontos (13,166 no salto, 13,333 nas barras assimétricas, 12,633 na trave e 12,433 no solo).



Mariana Marianito ocupa provisoriamente o 23º posto, com 45,765 pontos (11,433 no salto, 10,633 nas barras assimétricas, 11,433 na trave e 12,266 no solo).



Um lugar abaixo está Mariana Pitrez, com 45,465 pontos (11,933 no salto, 11,833 nas barras assimétricas, 9,866 na trave e 11,833 no solo).



Para a final de "all around" qualificam-se as 24 primeiras atletas.