Filipa Martins foi 11.ª no concurso geral dos Europeus de ginástica artística

Filipa Martins, que terminou concurso geral com 51.757 pontos, a 4.974 da campeã europeia, a russa Viktoria Listunova, foi a segunda melhor entre as 23 ginastas nas paralelas assimétricas.



A portuguesa terminou o exercício nas paralelas com 14.225 pontos, apenas atrás da russa Listunova, que obteve 14.333.



Viktoria Listunova, de 15 anos, vai partilhar o pódio com a compatriota Angelina Melnikova e a britânica Jessica Gadirova, que arrecadaram as medalhas de prata e bronze, respetivamente.



Na quarta-feira, Filipa Martins garantiu presença na final de paralelas assimétricas, marcada para sábado, ao terminar a qualificação no quarto posto.



A ginasta portuguesa, de 25 anos, apresentou ainda um novo elemento técnico que será incluído no código de pontuação internacional e que será ‘batizado’ com o seu nome.



Nos europeus de 2015 e 2017, Filipa Martins, que já marcou presença nos Jogos Olímpicos Rio2016, foi oitava no concurso completo.