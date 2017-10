Partilhar o artigo Filipa Martins na final `all around` dos Mundiais de ginástica artística Imprimir o artigo Filipa Martins na final `all around` dos Mundiais de ginástica artística Enviar por email o artigo Filipa Martins na final `all around` dos Mundiais de ginástica artística Aumentar a fonte do artigo Filipa Martins na final `all around` dos Mundiais de ginástica artística Diminuir a fonte do artigo Filipa Martins na final `all around` dos Mundiais de ginástica artística Ouvir o artigo Filipa Martins na final `all around` dos Mundiais de ginástica artística