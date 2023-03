Filipa Martins oitava nas paralelas assimétricas da Taça do Mundo de Baku

Martins, que tinha um 21.º lugar na trave conseguido na sexta-feira, fez hoje muito melhor com uma pontuação de 12,900 pontos, mostrando o ‘estatuto’ de atleta olímpica na Taça do Mundo por aparelhos.



A vencedora foi a chinesa Qiyuan Qiu, com 14,700, à frente da italiana Giorgia Villa (14,000).



Na sexta-feira, Mafalda Costa foi 20.ª na prova de solo, conseguindo também 28.º na trave, enquanto Guilherme Campos foi 33.º em barra fixa e Marcelo Marques 55.º no cavalo com arções.