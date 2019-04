Filipa Martins termina Europeus de ginástica em 10.º lugar

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Abr, 2019, 08:32 / atualizado em 13 Abr, 2019, 08:32 | Outras Modalidades

Depois de na véspera ter assegurado um lugar na final, com um 19.º lugar, a ginasta da Associação Cristã da Mocidade (ACM) subiu nove posições no derradeiro dia, terminando no "top-10" entre 24 finalistas, com um total de 51,398 pontos.



Filipa Martins obteve 13,430 pontos nos saltos, 12,660 nas paralelas assimétricas, 12,730 na trave e 12,560 no solo.



Com o resultado alcançado nas qualificações, a ginasta lusa já tinha garantido presença nos Jogos Europeus, que se realizam em julho, em Minsk.



O título europeu feminino foi conquistado pela francesa Melanie de Jesus, sendo que a britânica Elissa Downie e a russa Angelina Melnikova completaram o pódio.