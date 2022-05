Filipe Albuquerque consegue `pole` no campeonato americano de resistência

Albuquerque, que faz dupla com o norte-americano Ricky Taylor, admite que o resultado faz com que o objetivo seja a vitória.

"Temos sido sempre os mais rápidos ao longo de fim de semana, só falta mesmo vencer, que já era o nosso objetivo muito antes de entrarmos em pista. Não foi uma `pole` fácil, porque o andamento está muito próximo face aos adversários. Gostávamos de ter mais margem, mas claro que nos dá alento e motivação para amanhã (domingo) conseguirmos a tão desejada vitória", começou por explicar o piloto português.

Filipe Albuquerque terá pela frente o segundo turno de condução na corrida de 2:40 horas, mas sabe que a vitória é "importante para as contas do campeonato".

"Estamos confiantes e precisamos muito desta vitória para as contas do campeonato. De uma coisa não temos dúvida: será uma corrida de loucos e disputada ao máximo. Mas o mais importante é que consigamos subir ao lugar mais alto do pódio", concluiu o piloto de Coimbra.

A corrida terá lugar no domingo, às 21:10, horas de Lisboa.