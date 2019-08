Filipe Albuquerque desiste nas 4 Horas de Silverstone das ELMS

Lusa Comentários 31 Ago, 2019, 22:23 | Outras Modalidades

O piloto de Coimbra, que divide a condução com os britânicos Phil Hanson e Paul di Resta, nem sequer chegou a entrar em pista, pois o monolugar sofreu uma avaria no turno de condução de Hanson, aos 45 minutos de prova.



"O carro desligou-se e não mais voltou a ligar. Suspeitamos de um problema elétrico. Isso obrigou ao abandono. Há corridas cruéis e esta foi uma delas, sobretudo quando finalmente temos em mãos um carro que nos permite andar na frente", explicou o piloto português, que no domingo volta à ação, mas na prova de abertura do Mundial de Resistência, também em Silverstone, que conta ainda com a participação de outro português, António Félix da Costa (Oreca).