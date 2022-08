Filipe Albuquerque na "pole position" nos Estados Unidos

O piloto natural de Coimbra, que faz equipa com o norte-americano Ricky Taylor, mostrou-se "surpreendido" com o resultado deste sábado.



"Não estava à espera de conseguir fazer a 'pole'. Foi uma surpresa bastante boa, mas que reflete o excelente trabalho feito pela equipa que me proporcionou um carro impecável. Fiz uma volta eximia num circuito muito exigente. No meu pensamento só me passava pela cabeça: a 'pole'. E quando percebo que sim, é espetacular. É um sentimento de dever cumprido", disse o português.



Filipe Albuquerque frisa que "a 'pole' não significa vitória, mas em alguns casos pode ajudar".



No domingo, a corrida terá 2:40 horas de duração.