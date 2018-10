Lusa Comentários 27 Out, 2018, 19:21 | Outras Modalidades

Filipe Albuquerque parte em terceiro para última prova do European Le Mans Series



Portimão, Faro, 27 out (Lusa) – O piloto português Filipe Albuquerque vai partir da terceira posição da grelha para as Quatro Horas de Portimão, sexta e última prova do European Le Mans Series (ELMS), que se realiza no domingo, no Autódromo Internacional do Algarve.



Na qualificação, Filipe Albuquerque, aos comandos de um Ligier da United Autosports, tinha o melhor tempo a menos de um minuto do final, mas foi batido pelo Oreca comandado pelo francês Nicolas Jamin (Duqueine Engineering), que assegurou a ‘pole position’, e pelo Ligier pilotado pelo britânico Will Stevens (Panis Barthez Competition), que partirá na segunda posição.



Nicolas Jamin realizou uma melhor volta ao circuito algarvio de 1.33,197, com Will Stevens a rodar em 1.33,257 e Filipe Albuquerque em 1.33,363.



À partida para a última prova do campeonato de ELMS, a equipa G-Drive Racing lidera a competição, com 88,25 pontos, seguida da Racing Engineering e da IDEC Sport, ambas com 56 pontos - a United Autosports de Filipe Albuquerque é sétima, com 29 pontos.



A classificação de pilotos é liderada pelo italiano Andrea Pizzityola e pelo russo Roman Rusinova, pilotos da G-Drive Racing, que somam ambos 88,25 pontos. Filipe Albuquerque é o 12.º, com 28,5 pontos.