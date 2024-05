Filipe Cardoso e Helena Rodrigues vencem 5 km do Open de águas abertas

Cardoso, do CAPGE – Gafanha da Encarnação, nadou a distância em 01:05.30 horas, batendo por três segundos Rafael Rodrigues (Condeixa), segundo, e por seis José Miguel Marques (Condeixa), terceiro.



Entre o pelotão feminino, Rodrigues, do Condeixa, logrou um tempo de 1:07.58 horas, com grande margem para o resto do pódio, deixando Camila Macedo (Condeixa) em segundo e Joana Ramos (CAPGE) em terceiro.



Na prova em Abrantes, Angélica André (FC Porto), naquele que foi o primeiro título nacional sob a presidência de André Villas-Boas nos 'dragões, e Diogo Cardoso (Sporting) impuseram-se na prova de 10 quilómetros, a distância olímpica.