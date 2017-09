Filipe Lima e Melo Gouveia querem boas prestações no Portugal Masters

Lusa 20 Set, 2017, 18:41 | Outras Modalidades

“É um torneio difícil, mas venho cá para ganhar, vou fazer o meu melhor como sempre. É jogar e rezar um bocadinho”, afirmou o jogador, assegurando estar moralizado pelo bom resultado obtido no fim de semana no KLM Open, que terminou na 16.ª posição.



Filipe Lima considerou bastante positivo chegar ao Oceânico Victoria com o bom resultado conseguido na Holanda: “É bom chegar com um resultado positivo, estou a sentir-me muito bem.”



Ricardo Melo Gouveia, que no ano passado foi o único português a passar o ‘cut’ do Portugal Open, também se mostrou confiante para a prova do European Tour, mas prefere não estabelecer objetivos, considerando que todos os torneios são importantes para conseguir manter-se no circuito.



“Não tenho objetivo definido, estou numa posição em que preciso de boas semanas até final da época, acho que posso sair daqui com uma boa posição”, disse o golfista, que atualmente está fora dos 100 primeiros do ‘ranking’.



O jogador algarvio está ciente de que tem de “jogar bem” para conseguir manter-se na primeira divisão do golfe europeu no próximo ano, e admite que isso lhe pode trazer alguma pressão.



“Há um bocadinho mais de pressão, sei que preciso de jogar bem para estar no European Tour no próximo ano”, disse, acrescentando: “O campo está um bocadinho mais difícil do que nos dois últimos anos, o que vai dificultar a tarefa dos jogadores.”



A prova, que decorre entre quinta-feira e domingo e distribui prémios de dois milhões de euros, vai contar com a participação de 13 jogadores portugueses.



Aos dois atuais representantes lusos no European Tour juntam-se, por convite, os profissionais Pedro Figueiredo, João Ramos, Tiago Rodrigues, Tomás Bessa, Tiago Cruz, João Carlota, Tomás Santos Silva, Hugo Santos e Miguel Gaspar e ainda os amadores Tomás Gouveia e Vítor Lopes.



No 11.º Portugal Masters marcarão presença três vencedores de edições anteriores: os irlandeses Padraig Harrington e Shane Lowry, vencedores em 2016 e 2012, respetivamente, e o inglês Andy Sullivan, que triunfou em 2015.



O ‘field’ de 144 jogadores conta ainda, entre outros nomes sonantes, com golfistas que integraram a seleção europeia da Ryder Cup em 2016, casos de Matt Fitzpatrick e Thomas Pieters.