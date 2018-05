Filipe Lima termina Open de Portugal em golfe no segundo lugar

Lusa Comentários 14 Mai, 2018, 08:38 | Outras Modalidades

Lima, que tinha como melhor classificação no Open de Portugal um terceiro lugar alcançado em 2005, terminou a prova empatado com o francês Antoine Rozner, tendo cada um arrecadado 18.000 euros.

Os dois jogadores somaram mais duas pancadas do que o australiano Dimitrios Papadatos, que venceu a 56.ª edição da prova e recebeu um prémio monetário de 32.000 euros.

Pedro Figueiredo terminou a prova no `top 10`, concluindo no oitavo posto, empatado com outros seis jogadores, com um agregado de 285 `shots`, e recebeu um prémio de 4.520 euros.

Vítor Lopes fechou o torneio no 14.º lugar, com 287 pancadas, menos uma do que João Carlota, que concluiu integrado nos classificados no lugar 22.

Depois de ter concluído no sábado no fundo da tabela, Ricardo Santos subiu hoje 23 lugares, tendo terminado o torneio na posição 45, com um total de 292 pancadas.

Tomás Santos Silva saiu do torneio, que decorreu no Morgado Golf Country Clube, no 67.º lugar, com um agregado de 299 pancadas.

AO // VR

Lusa/Fim