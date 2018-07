Filipe Lima termina Porsche Open em golfe na 22.ª posição

Lusa Comentários 29 Jul, 2018, 16:54 | Outras Modalidades

Lima, que no sábado marcou 74 pancadas na terceira volta, fez hoje 69 'shots' (três abaixo do par) na volta derradeira ao campo do Green Eagle Golf Course.



O português fechou o torneio com um agregado de 284 pancadas, empatado com outros seis jogadores, mais sete do que o inglês Richard Mcevoy, que venceu o torneio.