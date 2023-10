Filipe Marques vence etapa de Alhandra da Taça do Mundo de paratriatlo

Com este triunfo na classe pts5, Marques repetiu a vitória alcançada na época passada e deu um passo importante na corrida a um apuramento inédito para os Jogos Paralímpicos Paris2024.

Marques deixou o húngaro Mocsari a 43 segundos e o turco Ugurcan Ozan a 2.01 minutos, numa prova e que o outro português presente, José Freire, foi 10.º.

"Este é um dia que ficará marcado no triatlo em Portugal. Duas vitórias em taças do mundo no mesmo dia é algo inédito e que vai marcar este dia para sempre para a federação e para a modalidade", disse Sérgio Dias, presidente da Federação Portuguesa de Triatlo.

O dirigente realçou este segundo triunfo de Marques em Alhandra, que abre boas poerspetivas para Paris.

"O Filipe repetir aqui a vitória do ano passado deixa-nos muito orgulhos e confiantes de que estamos no bom caminho e, no caso do Filipe, o apuramento inédito para os Jogos Paralímpicos", sublinhou.

Também o triunfo de Vasco Vilaça em Roma mereceu os elogios de Sérgio Dias: "O Vasco dominar em Roma, na sua primeira edição da Taça do Mundo, é algo que nos deixa muito felizes. O Vasco é uma confimação do que já sabiamos. Depois de ter passado todo o ano a lutar pelo campeonato do mundo, encerra a época da melhor forma, com uma vitória, ciente de que foi um excelente ano e um ano de desenvolvimento e de que estamos no caminho certo para Paris".