Filippo Ganna ganha contrarrelógio,Wout van Aert reforça liderança no Dauphiné

O bicampeão do Mundo de contrarrelógio voltou a ser mais forte do que o seu maior rival nesta especialidade, duas vezes prata mundial, impondo-se em 35.32 minutos nos 31,9 quilómetros que ligaram Montbrison a La Bâtie d'Urfé, deixando o rival a somente dois segundos.



"Foi um dia longo. O Wout ficou muito perto, mas felizmente ganhei. Ele está cada vez mais próximo, é muito forte. Um super-atleta. O traçado era bom para mim. Felizmente, esteve sol ao contrário das perspetivas de chuva e mau tempo. Rolamos todos nas mesmas condições e isso é importante para a competição", disse, no final, Filippo Ganna.



O pódio ficou completo com o britânico Ethan Hayter (INEOS), a 17 segundos, agora quinto a 1.26 minutos.



Wout van Aert lidera com 53 segundos para o italiano Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl), que subiu 13 posições, enquanto o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), um dos principais candidatos ao triunfo final, e que foi quinto, a 52 segundos, galgou cinco lugares para se fixar em terceiro, mas já a 56 segundos do seu colega de equipa.



Quarto na tirada de terça-feira, Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) foi 34.º, a 2.25, caindo 16 posições para 22.º, a 2.39 minutos.



O outro português em prova, Ivo Oliveira (UAE Emirates) acabou em 73.º, a 3.26, mantendo o 115.º lugar entre os 148 resistentes, agora a 18.28.



Na quinta-feira os ciclistas cumprem a quinta etapa com 162,3 quilómetros entre Thizy-les-Bourgs e Chaintré,