Filippo Ganna vence prólogo inaugural da Volta a Alemanha

Ganna, bicampeão do mundo de contrarrelógio, concluiu os 2.600 metros em Weimar em 2.56 minutos, dois segundos mais rápido do que o neerlandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo), segundo, e três do que o alemão Nils Politt (BORA-hansgrohe), terceiro.



Guerreiro, único português na lista de inscritos, concluiu o exercício a 17 segundos do vencedor, que lidera a geral após o ‘aperitivo’ da 37.ª edição da corrida.



Na quinta-feira, a primeira etapa em linha liga Weimar a Meiningen em 171,7 quilómetros que contam com três contagens de montanha, uma delas de primeira categoria.