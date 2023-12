Finais do Europe Championship 2024 de râguebi disputam-se em Paris

Todos os quatro jogos de atribuição da classificação final do Europeu terão lugar no mesmo dia, no Estádio Jean Bouin, casa do Stade Français (Top 14), com a final a ter início a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa).



Em março deste ano, a seleção portuguesa de râguebi disputou a final do 'Championship' em Badajoz, frente à Geórgia, perdendo por 38-11 no último encontro oficial disputado antes da participação no Mundial de França2023, em setembro e outubro.



Em 2024, Portugal vai disputar o Grupo B contra Roménia, Bélgica e Polónia, com o objetivo de terminar nos dois primeiros lugares para disputar as meias-finais, em 02 ou 03 de março.



Nas meias-finais, o vencedor do Grupo A defronta o segundo classificado do Grupo B, enquanto o vencedor do Grupo B 'cruza' com o segundo colocado do Grupo A, em eliminatórias disputadas em jogo único, em casa da seleção mais bem classificada na fase de grupos.



As partidas de Portugal no Grupo B estão previstas para os dias 03, 10 e 17 de fevereiro, frente a Bélgica (fora), Polónia (casa) e Roménia (fora), respetivamente.



O Rugby Europe Championship, antigo torneio das 'Seis Nações B', é a principal competição europeia de seleções, excetuando o torneio das Seis Nações, competição privada que se disputa em sistema fechado, sem promoções ou despromoções.



Portugal sagrou-se campeão em 2004, numa competição dominada pela Geórgia (14 títulos) e pela Roménia (5) em 20 edições disputadas desde que assumiu o 'estatuto' de Taça Europeia das Nações, em 2000.